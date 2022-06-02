17 человек и 16 компаний. США ввели новый пакет санкций против России
К предварительному перечню людей и компаний, в отношении которых уже введены ограничения, добавились новые фамилии и названия
Об этом идет речь на правительственном сайте.
Среди попавших под санкции:
- Представитель МИД Мария Захарова.
- Бизнесмен Алексей Мордашев.
- Виолончелист и близкий друг Путина Сергей Ролдугин.
- Министр ЖКХ Ирек Файзуллин.
- Глава Минэкономразвития Максим Решентников.
С юридических лиц под санкции попала, в частности, "Северсталь". Акции компании на Мосбирже сразу упали более чем на 8% до минимума с июля 2020 года.
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