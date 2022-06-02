17 человек и 16 компаний. США ввели новый пакет санкций против России

Об этом идет речь на правительственном сайте.

Среди попавших под санкции:

Представитель МИД Мария Захарова.

Бизнесмен Алексей Мордашев.

Виолончелист и близкий друг Путина Сергей Ролдугин.

Министр ЖКХ Ирек Файзуллин.

Глава Минэкономразвития Максим Решентников.

С юридических лиц под санкции попала, в частности, "Северсталь". Акции компании на Мосбирже сразу упали более чем на 8% до минимума с июля 2020 года.

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