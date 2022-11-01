17 автомобилей для бригад ВСУ: Parimatch передал военным авто на 4 млн грн
В рамках регулярной помощи армии бренд Parimatch в октябре обеспечил ВСУ 17 автомобилями общей стоимостью 4 миллиона гривен. Всего с первых дней полномасштабной войны компания передала украинским защитникам и защитницам 136 автомобилей
Микроавтобусы и полноприводные внедорожники остаются наиболее востребованными транспортными средствами среди защитников Украины. Автомобили нужны как для выполнения задач на линии фронта, так и для спасения жизней военных.
Parimatch пользуется любой возможностью в течение 2022 года, чтобы приобрести автомобили для украинской армии и максимально оперативно доставить их на передовую. В октябре компании удалось обеспечить несколько подразделений ВСУ 17 вездеходными и скоростными авто на общую сумму 4 миллиона гривен.
В целом, за 8 месяцев полномасштабной войны бренд Parimatch направил 280 млн грн на помощь Вооруженным силам Украины и партнерским гуманитарным инициативам для поддержки людей, пострадавших от военных действий.
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