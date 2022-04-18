17 апреля ВСУ сбили самолет и три вертолета россиян
Украинские воздушные силы 17 апреля уничтожили самолет, три вертолета и беспилотник российской армии
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Подразделениями ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожено пять целей:
- 1 самолет (истребитель типа "Су");
- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).
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