Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

"В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", - говорится в сообщении.

Операция проводилась Министерством по реинтеграции, Главным управлением разведки, Минобороны, Службой безопасности Украины, Генеральным штабом ВСУ и другими силовыми структурами.