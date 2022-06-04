"160 на 160". В Запорожье Украина и РФ обменялись телами военных
На линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
"В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", - говорится в сообщении.
Операция проводилась Министерством по реинтеграции, Главным управлением разведки, Минобороны, Службой безопасности Украины, Генеральным штабом ВСУ и другими силовыми структурами.
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