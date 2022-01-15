16 января закон об украинском языке распространяется на печатную прессу и газетные киоски. Что это значит

Эта норма посвящена деятельности печатных периодических изданий и мест их розничных продаж, рассказывает Еспресо.TV.



"Печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке", - говорится в части 1 статьи 25 закона.



Таким образом, если определенная газета или журнал желает и дальше выходить в Украине не на украинском языке, его владелец (владелица) должен обеспечить, кроме основного своего тиража, также тираж на украинском.



При этом все языковые версии должны "издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день".



То же касается распространения печатных периодических изданий, в частности, по подписке.



Начиная с 16 января, "распространение по подписке печатных средств массовой информации, изданных на языках, иных чем государственный, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке" (часть 2 статьи 25 закона).



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В местах продажи печати украиноязычные издания должны составлять "не менее 50 процентов названий печатных средств массовой информации" (часть 4 статьи 25 закона).



За несоблюдение требований статьи 25 закона о языке нарушитель получит предупреждение. При повторном нарушении в течение года виновный может быть оштрафован. Размер штрафа будет достигать от 400 до 500 тысяч рублей, а это сейчас от 6,8 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. В случае третьего выявленного в течение года нарушения размер штрафа составит от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.



За соблюдением статьи 25 закона будет следить команда уполномоченного по защите государственного языка.



Однако штрафы можно будет выписывать не с 16 января, а с 16 июля 2022, потому что только тогда начнет действовать нужная статья Административного кодекса Украины.



При этом приведенные требования не распространяются на печатные средства массовой информации, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском языке или на другом официальном языке Европейского Союза.





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