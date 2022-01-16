16 января на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
В воскресенье, 16 января, на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В сторону Катериновки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
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