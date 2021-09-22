16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГА
В 16 школах Киева и таком же количестве детсадов нет 80% работников, вакцинированных от коронавируса
Об этом в эфире Общественного радио сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.
"Мы надеемся, что к четвергу ситуация улучшится, мы хотим, чтобы все школы работали в едином режиме, чтобы дети ходили в школу", - говорит она.
Чиновница посоветовала родителям узнать, будет ли детсад работать во время "желтой" зоны карантина.
"Каждую пятницу проходит заседание, во время которого мы обсуждаем, как проходит вакцинация работников в каждом районе. Темпы вакцинации зависят от количества школ в определенном районе города. Например, в Дарницком районе большее количество образовательных учреждений, а в Печерском - меньшее количество, то есть, в Дарницком районе охватить большее количество учителей, возможно, сложнее ", - говорит Старостенко.
Она рассказала, что учителя, которые не могут вакцинироваться по уважительным причинам, будут показать справку об этом, и тогда их допустят к работе.
- С 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Учебные заведения могут работать с 80% вакцинированного персонала .
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