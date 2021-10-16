16 октября на фронте: российские оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
16 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили шесть обстрелов украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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