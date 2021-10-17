16 октября на фронте: 11 вражеских обстрелов, оккупанты били из гранатометов
За прошедшие сутки, 16 октября 2021 года, с российской стороны зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Такая информация содержится в утреннем фронтовом возведении , передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели обстрелы позиции защитников Украины поблизости
Луганского - из гранатометов различных систем,
Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов,
Красногоровки - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов,
Новолуганского - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,
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Крымского - здесь российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы,
Широкино - с станковых и ручных противотанковых гранатометов,
Марьинки - из минометов калибра 82 мм,
Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов.
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"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
По состоянию на 7 мугодину утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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