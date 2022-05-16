16 мая РФ убила 9 гражданских украинцев в Донецкой области, - Кириленко

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Количество погибших в области за день 3 – в Лимане, 2 – в Авдеевке, по 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке.

"Еще 6 человек получили ранения. Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке", - написал он.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.