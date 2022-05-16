16 мая РФ убила 9 гражданских украинцев в Донецкой области, - Кириленко
За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Количество погибших в области за день 3 – в Лимане, 2 – в Авдеевке, по 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке.
"Еще 6 человек получили ранения. Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке", - написал он.
Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.58Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное