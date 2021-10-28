16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове был арестован без права на залог

Об этом сообщает "Слово и Дело" .



В то же время "Общественное" сообщает, что представляющая интересы Харьковского Адвокат Инна Данилова утверждала, что он "не помнит", находился ли за рулем в момент аварии.



"У него был удар головы, когда он вышел из авто, у него была разбита голова. Очевидно, что он испытал шок. Его отвезли в больницу скорой и неотложной помощи, ему рану никто не зашил, она открыта. Приклеили ватку, обмотали бинтом". Запретили передать лекарства против головных болей. Есть такие моменты, что он половину не помнит", - сказала Данилова.



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InfoResist сообщает, что защита Харьковского утверждает, будто его семья не богата, отец работает "обычным мясником на рынке", а мать находится в Германии и должна вернуться на следующей неделе. Автомобиль якобы приобрела мать подростка и отправила на СТО.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы .



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