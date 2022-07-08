16-летний сын после плена до сих пор чувствует запах пахнущей кровью тряпки - председатель Запорожской РГА Буряк

Об этом говорится в эфире Еспресо.



Олег Буряк рассказал о возвращении из плена сына, похищенного оккупантами 17 апреля.



"Первые двое суток сын сидел в одиночной камере, размером два на два, следственного изолятора, там не работал туалет, закрыта форточка – в таких условиях он находился 48 часов. Затем в его обязанности входило мыть от крови помещение для допросов. Он рассказывал, что пришел в эту комнату, а там был окровавленный человек, которого подвесили проволокой за руки, а напротив сидит человек и что-то пишет, возможно, вел протокол, спокойно, вроде ничего не произошло. Сын говорит, что до сих пор перед носом чувствует запах тряпки, пахнущей кровью", - рассказал председатель Запорожской РГА.



Олег Буряк отметил, что сын многое рассказывал о том, чего не должно быть в жизни наших детей. И то, что он рассказывал – это ужасные вещи.



"К чему стремится цивилизация, если мы своих детей вбрасываем в какие-то времена средневековья. Мы, взрослые, вынуждаем своих детей быть свидетелями таких событий. Мы должны все построить и сделать так, чтобы больше войн не было и не приходилось освобождать детей из плена", – подчеркнул Олег Буряк.

17 апреля на Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка

7 июля из российского плена удалось освободить 16-летнего сына главы Запорожской РВА

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