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16 лет во главе правительства: Меркель простилась с должностью канцлера Германии

2 декабря, 2021 четверг
21:25
Мир Меркель

2 декабря состоялось прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии

Об этом сообщает Укринформ.

До 8 декабря Меркель будет продолжать исполнять обязанности канцлера, в этот день в Германии должны избрать нового главу правительства.

Прощание прошло в форме традиционного военного церемониального акта проводов. На мероприятие пригласили 52 министров правительств Меркель разных периодов, которых в общей сложности было 4. Всего было 200 человек. Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие.

Она раскритиковала теоретиков заговора о коронавирусе и призвала доверять фактам.

Меркель добавила также о финансовом кризисе 2008 года и миграционном 2015-го.

"Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться как политически, так и как человеку", - подчеркнула она.

Следующему правительству Меркель пожелала успехов.

На церемонии были зажжены факелы. Частью церемониала является также исполнение музыки по желанию провожаемого лица. Для своей церемонии Меркель выбрала христианский гимн "Великий Боже, мы славим тебя", а также песню "Для меня прольется дождь из красных роз" кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и шлягер 1970-х "Ты забыл цветную пленку" панк-рокера из ГДР Нины Гаген. Меркель объяснила выбор песен тем, что с ними связаны моменты ее молодости.

Ангела Меркель руководила Германией 16 лет, с 22 ноября 2005 года, только на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, занимавшего должность 5 870 дней в 1982-1998 годах.

Ангела Меркель
Германия
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