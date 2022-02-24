16 часов Украина дает отпор оккупантам, они сдаются, но готовятся новые атаки, армия готова к встрече, - Резников
Украина готова встретить новые атаки РФ, врага уже остановили под Харьковом и отбросили в зоне ООС
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
"Более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структуры героически держат оборону. к сопротивлению постепенно присоединяется весь народ. Тысячи граждан уже встали в ряды Сил территориальной обороны", - написал он.
Резников добавил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской, севернее столицы.
"Непростая ситуация на юге страны. Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке. Российские кафиры уже сдаются в плен", - сообщил министр обороны.
Он отметил, что "Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант".
"Наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, которое получили от партнеров. Ее будет еще больше. Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим".
И обязательно победим, – подытожил он.
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