16 апреля Укрзалізниця возобновляет сообщение с Черниговщиной
С 16 апреля Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
В Чернигов будет ездить региональный дизель-поезд № 894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.
Он будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.
"Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже возобновили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее", - отметил глава правления УЗ Александр Камышин.
Кроме того, Укрзализныця возобновляет с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница – Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд отправится из Нежина в 12:15 и прибывает в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно.
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