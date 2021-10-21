158 детей погибли, более 3 тыс. - ранены: Денисова рассказала спецпредставителю ЕС по правам человека о последствиях агрессии РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и рассказала ему о последствиях военной агрессии России против Украины
Об этом Денисова сообщила в Telegram.
"Отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 - ранены. Оккупационные администрации ТОТ Украины лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования", - написала Денисова.
Кроме того, украинский омбудсмен обсудила со спецпредставителем ЕС проблемы соблюдения прав детей в условиях децентрализации.
"Рассказала о вызовах, с которыми приходится сталкиваться в сфере соблюдения прав детей в условиях проведения в Украине реформы децентрализации и процесса деинституциализации интернатных учреждений. Проблемой остается отсутствие в некоторых новосозданных территориальных общинах служб по делам детей, что приводит к нарушению прав детей и несвоевременному реагированию на них со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления", - сообщила Денисова.
Также Денисова и Гилмор обсудили вопросы ратификации Украиной Стамбульской конвенции о правах женщин.
"Отметила, что в своих ежегодных докладах постоянно рекомендую украинскому парламенту ратифицировать конвенцию. Сдвиг в этом направлении уже есть: вместе с правительством, общественными организациями при поддержке первой леди подготовлен законопроект о ратификации Стамбульской конвенции и мы в ожидании внесения его в Верховную Раду", - рассказала Денисова.
Среди прочего собеседники обсудили темы соблюдения прав ромов, ЛГБТ-сообщества, перспективы принятия законопроекта о гражданском партнерстве и т. д.
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