$1550 за тыс. куб. м: цена на газ в Европе повысилась на фоне приближения холодов
Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду, 15 декабря, продолжила рост на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии, увеличения цен на конкурирующих рынках и более строгого прогноза погоды в регионе, чем ожидалось ранее
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ICE Futures.
В среду утром цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла €132,995 за МВт-час, то есть $1550 за тысячу кубометров. В ноябре контракт "на сутки вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре – $1182 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $518.
Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе снизилось - в понедельник вклад ветровой генерации составил всего 10,1%, во вторник - 9,9% (при среднем 15,6% в неделю с 6-12 декабря), по данным ассоциации WindEurope.
"Обновленный прогноз погоды обещает в начале следующей недели снижение температуры и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в Европе в декабре 2021 года составляет на 1,5-2 градуса ниже, чем годом ранее (тогда показатель находился на уровне средних значений за последние 10 лет)", - отмечает издание.
- Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.
- 23 декабря цена газа в Европе снова выросла до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров.
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