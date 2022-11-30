155-мм артиллерия, снаряды, бронемашины: Кулеба анонсировал новую помощь от НАТО и рассказал о дискуссии насчёт Patriot и танков
Украина в скором времени получит новый пакет помощи от стран НАТО, в который входят средства энергообеспечения, тяжелая артиллерия и бронемашины
Об этом заявил после министерской встречи НАТО в Бухаресте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"О НАТО. Первое: я поблагодарил все государства, которые были единодушны в том, что будут с Украиной столько, сколько потребуется. Это чрезвычайно важный сигнал, раньше мы не имели такой единодушной поддержки именно в этом пункте. Я добавил к этой позиции только один элемент: вы должны не только быть с нами столько, сколько потребуется, но и предоставлять нам все, что нам нужно, настолько быстро, насколько это нужно. Я не могу все озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины – все это уже скоро приедет в Украину и усилит наши вооруженные силы, но все должно происходить очень быстро. Мы не можем ждать", - сказал Кулеба.
Министр также рассказал о дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны Patriot и танков образца НАТО.
"Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot. Скажу так: если раньше об этом даже никто не говорил, кроме нас, но разговора как такового не было, то сейчас разговор происходит и это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат Второй пункт касается прежде всего западных танков натовского образца. Я привел очень простой пример о том, что с самого начала войны всегда были какие-то психологические барьеры по поставкам оружия: то нам артиллерию не поставляли, то MLRS, то еще что-то. А теперь всё нам поставляют. Но эти решения принимались после того, как происходила какая-то трагедия на фронте и у них уже не было другого выбора, кроме как принять эти решения. Я сказал: измените логику, не ждите, пока произойдет что-то плохое, примите это решение сейчас, чтобы предотвратить плохое развитие событий, чтобы действовать проактивно и освободить больше территорий и украинских граждан", - рассказал Кулеба.
Кроме того, глава МИД отметил, что на встрече говорили о формуле мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским на саммите стран Большой двадцатки, а также об инициативе относительно украинского продовольственного экспорта Grain from Ukraine.
"Третий элемент, о котором мы говорили и на заседании со странами НАТО и на моих двусторонних встречах, - это формула мира из 10 шагов, которую озвучил на саммите G20 президент Зеленский, и это реальный путь для объединения всех миролюбивых стран мира. Не только западных, но и Африки и Азии вокруг победы Украины, победы международного права. Очень много хвалили инициативу Grain from Ukraine, все готовы активно участвовать в ней", - сказал Кулеба.
- 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- 23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- 25 ноября в НАТО заявили, что решения по передаче систем Patriot Украине должны принимать правительства стран.
- В тот же день Польша снова попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
- CNN сообщило, что в Пентагоне рассматривают возможность предоставления систем Patriot как один из путей усиления ПВО Украины.
- Кулеба в Бухаресте призвал Германию как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО Patriot.
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