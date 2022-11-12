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15–16 ноября Россия может повторить массированные ракетные атаки по Украине, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

12 ноября, 2022 суббота
18:00
война с Россией

РФ способна нанести новые удары по территории Украины. Есть вероятность, что это произойдет во время саммита G20, который состоится на Бали 15–16 ноября

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Игнат утверждает, что Россия продолжает накапливать ракеты, так что следующая большая атака на Украину может состояться 15–16 ноября, когда на Бали будет проходить саммит Большой двадцатки.

"Все же события надвигаются и саммит "двадцатки". Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - заявил спикер Воздушных сил.

  • 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, президент Зеленский сообщил об уничтожении защитниками 45 ракет из 55 запущенных.
  • В период с 7 по 10 ноября враг атаковал Украину свыше 17 ракет и 50 дронов, бригадный генерал Алексей Громов отметил, что силы украинской ПВО за это время уничтожили 53 воздушные цели.
  • По состоянию на 11 ноября враг держит в акватории Черного моря более 16 крылатых ракет "Калибр", оперативное командование "Юг" отмечает, что россияне "настроены продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры".

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Россия
саммит G20
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