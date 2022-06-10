$1500 за непризыв: в Виннице на взятке задержан сотрудник военкомата
Правоохранители разоблачили на взятке в $1500 и задержали начальника отделения обеспечения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования
Об этом сообщила спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона Facebook.
Установлено, что майор ВСУ получил взятку выгоду в размере 1400 долларов США и 3550 грн от гражданина непризов во время общей мобилизации.
10 июня взяточник в погонах задержан. Денежные средства у задержанного изъяты.
В настоящее время готовится сообщение задержанному о подозрении в получении взятки, а также ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция ч. 3 ст. 368 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
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