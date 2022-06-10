$1500 за непризыв: в Виннице на взятке задержан сотрудник военкомата

Об этом сообщила спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона Facebook.

Установлено, что майор ВСУ получил взятку выгоду в размере 1400 долларов США и 3550 грн от гражданина непризов во время общей мобилизации.

10 июня взяточник в погонах задержан. Денежные средства у задержанного изъяты.

В настоящее время готовится сообщение задержанному о подозрении в получении взятки, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.