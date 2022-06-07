Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В деле экс-судьи исследовали стеклянные банки, где он хранил деньги.



По информации организации, судьи исследовали вещественные доказательства: двухлитровую банку, выкопанную под зеленым забором земельного участка судьи, 80 тысяч долларов, которые изъяли из этой банки, еще одну банку на 1,85 литра и 70 тысяч долларов наличности, изъятые из автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Этим автомобилем в 2016 году пользовался Чаус.



Чаус ранее заявлял, что 70 тысяч долларов он якобы взял у товарища взаймы для строительства. В то же время, прокуратура считает, что это была часть взятки в 150 тысяч долларов, которые судья получил за вынесение приговора с условным сроком.



В Центре сообщили, что на заседание защита принесла с собой специальное устройство для проверки водяных знаков, но все купюры оказались подлинными.



"Кроме того, судьи исследовали пакет "Новой почты", в котором Чаусу, вероятно, передавали взятку, одноразовые перчатки и 18 резинок для перевязки денег", – говорится в сообщении.



На следующих двух заседаниях планируется исследовать видеозаписи негласных следственных действий.

В августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью на взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, арестованный Геннадием Корбаном.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года Чауса заочно арестовали , назначив залог в 3,7 млн.

В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные , впоследствии его обнаружили в Винницкой области. В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чауса, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи. В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух.

21 декабря Чаус в ОАСК обжаловал свое отчисление из штата судей.

12 января 2022 года сообщили, что Чаусу продлили домашний арест до марта.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу с домашнего ареста на залог более чем в 700 тыс. грн.

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