15 января на фронте наблюдается "тишина"
В субботу, 15 января, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
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