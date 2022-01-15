15 января на фронте наблюдается "тишина"

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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