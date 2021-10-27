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$15 тыс. за сотку земли в Киеве - не рыночная цена, - экс-нардеп Гопко о приватизации "Большевика"

27 октября, 2021 среда
21:14

В рамках приватизации завода "Большевик" 35 га земли в Киеве под видом якобы заброшенных зданий продают по значительно заниженной цене. Ведь $15 тыс. за сотку столичной земли – не рыночная цена

Такую позицию озвучила Анна Гопко, нардеп VIII созыва, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Худшее в этой приватизации - есть определенный обман. Де-юре ты приватизируешь заброшенное здание, а на самом деле - покупаешь будто "право пользования" 35 га земли в Киеве по проспекту Победы по значительно заниженной цене. ... $15 тыс. за сотку земли в Киеве - мне кажется, это абсолютно не рыночная цена", - сказала Гопко.

Она объяснила эту приватизацию желанием властей закрыть дыры в бюджете, а также стремлением Киевсовета "решить свои вопросы".

Ярослав Юрчишин, нардеп от фракции "Голос", высказал мнение, что вопрос неоднозначен.

"С точки зрения большой приватизации — нам действительно нужно избавляться просто от убыточных активов. Конечно, нельзя сказать, что земли в центре Киева — это убыточные активы. Конечно, можно было бы выставлять на приватизацию с условиями развить собственное предприятие, как это, в конце концов, произошло с Криворожсталью", — заметил нардеп.

Он предположил, что на территориях "Большевика" могут построить очередной ТРЦ.

"Хотя уже сейчас есть информация, что купили компании, близкие к Василию Хмельницкому. Можно сказать, что это тоже представитель олигархического бизнеса, с которым якобы президент борется. Мы, скорее всего, просто станем свидетелями, что на этой дорогой земле построится еще один ТРЦ", - прогнозирует Юрчишин.

  • Киевский завод "Большевик", ставший первым объектом большой приватизации, продали на аукционе за 1,4 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Большой эфир Василия Зимы
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