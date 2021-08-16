$ 15 тыс. за поступление в аспирантуру: в Харькове на взятке разоблачили декана факультета одного из вузов
Харьковские правоохранители задержали декана одного из факультетов, который требовал взятку за поступление в аспирантуру
Об этом передает ОГПУ .
Так, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора декана факультета одного из Харьковских вузов разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, декан требовал у гражданина $ 15 тыс. за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.
"При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: $ 7500 - предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации. Первую часть неправомерной выгоды - $ 3500 декан факультета получил 29 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
При получении 16 августа 2021 еще $ 4000 его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
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