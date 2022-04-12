"15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Вениславский подчеркнул, что предлагается дополнить закон о военном положении новым положением, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться в страну в течение 15 суток после вступления в силу этого положения.



"Мы предлагаем дополнить закон Украины "О правовом режиме военного положения" отдельным положением. В частности, с момента введения военного положения, который вводится Указом Президента, должен быть добавлен срок возвращения лиц, военнообязанных и находящихся за границей. В частности, это 15 суток".



Вениславский добавил, что также под мобилизацию попадают и представители органов власти, судьи, прокуроры, судьи Конституционного суда Украины, руководители органов Центральной государственной власти и другие: "Требования касаются не просто рядовых граждан, а всех, кто по закону должен защищать родину и выполнять военный долг", – добавил нардеп.



По словам Вениславского, те, кто не вернется в Украину в течение 15 суток с момента принятия такого закона, будут нести юридическую ответственность.



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