"15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину
Федор Вениславский отметил, что мобилизация будет распространяться не только на рядовых граждан, но и на чиновников
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Вениславский подчеркнул, что предлагается дополнить закон о военном положении новым положением, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться в страну в течение 15 суток после вступления в силу этого положения.
"Мы предлагаем дополнить закон Украины "О правовом режиме военного положения" отдельным положением. В частности, с момента введения военного положения, который вводится Указом Президента, должен быть добавлен срок возвращения лиц, военнообязанных и находящихся за границей. В частности, это 15 суток".
Вениславский добавил, что также под мобилизацию попадают и представители органов власти, судьи, прокуроры, судьи Конституционного суда Украины, руководители органов Центральной государственной власти и другие: "Требования касаются не просто рядовых граждан, а всех, кто по закону должен защищать родину и выполнять военный долг", – добавил нардеп.
По словам Вениславского, те, кто не вернется в Украину в течение 15 суток с момента принятия такого закона, будут нести юридическую ответственность.
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