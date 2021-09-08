15 школ остаются открытыми: Прикарпатье 13 сентября переходит на дистанционное обучение, - глава ОГА

Об этом заявила глава ОГА Светлана Онищук, передает Украина 24 .

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинировано 29% учителей", - сказала она.



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По ее словам, 15 школ в области вакцинировали своих педагогов на 80%,



"15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", - подытожила Онищук.

Школы в Чернигове могут перейти на дистанционное обучение со следующей недели.