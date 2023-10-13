15 октября – премьера фильма о запрете деятельности российской церкви

А на следующей неделе власти пообещали внести в зал только один из трех законопроектов, за принятие которых собраны подписи. Это не наш 8221 , а правительственный. Власти таким образом отказываются давать собственную оценку угроз деятельности гундяевцев, а переводят все на суды. Суды могут запретить какую-либо общину или отказать в этом и эти процессы будут продолжаться десятилетиями. Я, очевидно проголосую за правительственный проект и все другие, которые декларируют запрет деятельности РПЦ. Но и дальше буду настаивать не на симулякрах, а на действии.

Премьера фильма в воскресенье в Ивано-Франковске в кинотеатре Люмьер и впоследствии на YouTube.

Но мы уже снимаем следующий фильм. Потому что готовлю новые проекты законов. На этот раз о демографии и необходимости содействия возвращению украинцев.

Сегодня в Ивано-Франковске буду читать публичную лекцию о нашей демографической ситуации. Приходите.

Публичная лекция Николая Княжицкого "Восстановление после войны: преодоление демографического кризиса как путь к успеху Украины".

Модератор: Наталья Марчук, кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики ПНУ им. Василия Стефаника.

Локация: ул. Шевченко, 57, г. Ивано-Франковск, национальный университет Прикарпатья имени Василия Стефаника, ауд.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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