15 октября на передовой: 8 обстрелов, в Новозвановке, Золотом-4 и Лебединском - из запрещенных минометов

Такие подробности содержатся в утренней фронтовом сводке, на которое ссылается Еспресо.TV .



Россияне вели огонь по украинским позициям поблизости



Новозвановка - враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс,



Золотого-4 - два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия,



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Авдеевки - из минометов калибра 82 мм,



Новотошковское - из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов,



Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,



Лебединского - из минометов калибра 120 мм.



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"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс- служба Операции Объединенных сил.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 07:00 утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





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