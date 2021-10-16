15 октября на передовой: 8 обстрелов, в Новозвановке, Золотом-4 и Лебединском - из запрещенных минометов
За прошедшие сутки, 15 октября 2021 года, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Такие подробности содержатся в утренней фронтовом сводке, на которое ссылается Еспресо.TV .
Россияне вели огонь по украинским позициям поблизости
Новозвановка - враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс,
Золотого-4 - два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия,
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Авдеевки - из минометов калибра 82 мм,
Новотошковское - из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов,
Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,
Лебединского - из минометов калибра 120 мм.
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"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс- служба Операции Объединенных сил.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 07:00 утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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