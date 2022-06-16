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$1,5 миллиарда ежемесячно. В Госдепе озвучили масштабы американской помощи демократии в Украине

16 июня, 2022 четверг
00:43
война с Россией

США будут предоставлять Украине $1,5 миллиарда ежемесячно в течение следующих нескольких месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное государственное управление

Об этом заявил главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган во время конференции "План Маршалла: уроки для Украины", организованной Центр Вудро Уилсона в Вашингтоне.

"Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды (государственного управления. - Ред. ) через механизмы, которые помогают оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4-5 месяцев", — сообщил Дерек Гоган, ранее бывший послом США в Молдове (2018-2021 гг.).

По словам дипломата, поддержка Вашингтоном Украины во время этой войны является самой большой по объему помощи, которую США оказывали Европе со времени финансирования Плана Маршалла после Второй Мировой войны.

"Помощь, которую США выделяют (Украине. — Ред.), на основе принятых в последние несколько месяцев двух законов, составляет в общей сложности 53,6 миллиарда долларов. И мы выделяем эту помощь в полной координации с нашими международными партнерами", — отметил представитель Государственного департамента США.

Дерек Гоган уточнил, что США вовлекают союзников и партнеров в поддержку Украины. "Путинская агрессия навсегда изменила Европу", – добавил он.

"Вопреки планам Путина этот конфликт активизировал европейскую демократию. И не только европейскую, но и большинство стран мира. Это не было бы возможным без тесного сотрудничества США, союзников и партнеров, когда мы возглавляем глобальные усилия, чтобы Россия понесла ответственность, и чтобы оказать Украине критическую безопасность и экономическую и гуманитарную помощь", — сказал дипломат.

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