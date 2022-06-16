Об этом заявил главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган во время конференции "План Маршалла: уроки для Украины", организованной Центр Вудро Уилсона в Вашингтоне.

"Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды (государственного управления. - Ред. ) через механизмы, которые помогают оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4-5 месяцев", — сообщил Дерек Гоган, ранее бывший послом США в Молдове (2018-2021 гг.).

По словам дипломата, поддержка Вашингтоном Украины во время этой войны является самой большой по объему помощи, которую США оказывали Европе со времени финансирования Плана Маршалла после Второй Мировой войны.

"Помощь, которую США выделяют (Украине. — Ред.), на основе принятых в последние несколько месяцев двух законов, составляет в общей сложности 53,6 миллиарда долларов. И мы выделяем эту помощь в полной координации с нашими международными партнерами", — отметил представитель Государственного департамента США.

Дерек Гоган уточнил, что США вовлекают союзников и партнеров в поддержку Украины. "Путинская агрессия навсегда изменила Европу", – добавил он.

"Вопреки планам Путина этот конфликт активизировал европейскую демократию. И не только европейскую, но и большинство стран мира. Это не было бы возможным без тесного сотрудничества США, союзников и партнеров, когда мы возглавляем глобальные усилия, чтобы Россия понесла ответственность, и чтобы оказать Украине критическую безопасность и экономическую и гуманитарную помощь", — сказал дипломат.

15 июня Дмитрий Кулеба пообщался с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

15 июня Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности.

Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи.