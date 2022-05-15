15 мая Украина чтит память жертв устроенных Сталиным репрессий

Об этом рассказывает Украинский институт национальной памяти.

После поражения Украинской Народной Республики (УНР) в войне с Советской Россией и установления на украинских территориях оккупационного коммунистического режима развернулись широкие репрессии, пик которых перед началом и в первые годы Второй мировой войны пришелся на 1932-1933 (Великий голод) и на 1937-1938 (Большой террор) годы.

То же самое постигло население бывшей Западноукраинской народной республики (ЗУНР), куда оккупанты пришли в 1939 году.

По всей Украине при господстве советского диктатора Иосифа Сталина были обустроены тайные места массовых захоронений жертв массового террора.

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В украинской столице таким местом подразделения НКВД избрали лес Быковня между Киевом и Броварами.

"По разным данным, в Быковне в 1937-1941 годах было захоронено от 20 до 100 тысяч невинно расстрелянных жертв коммунистического террора. Несколько лет сюда практически каждую ночь свозили тела жертв НКВД, убитых в нескольких киевских застенках. Среди них – писатели Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липкивский и десятки тысяч других безвинных жертв", – отмечает УИНП.

Но это не единственный "тайный спецучасток", по всей Украине разбросаны места массовых захоронений людей, лишенных свободы, достоинства, имущества, замученных и безвинно казненных: Пятихатки в Харькове, Рутченково поле в Донецке, Демьянов лаз на Прикарпатье, Суча балка в Луганской области, урочище Трибы на Полтавщине, Халявин возле Чернигова. Такие же братские могилы есть и в Виннице, Умани, Житомире, Бердичеве, Львове, Запорожье, Одессе и многих других городах.

"Об этих и других преступлениях советского тоталитарного режима нужно помнить всегда. Живая память дает воодушевление бороться, чтобы советский режим был осужден всем миром наравне с нацизмом. Бороться за мир без тоталитаризма", - отмечает Украинский институт нацпамяти.

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