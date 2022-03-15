15 марта из Мариуполя открыт гуманитарный коридор для частного транспорта, - Донецкая ОВА
В 9:00 15 марта начался гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака, Васильевки, Запорожья
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"15.03 с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье", - написал он.
Павел Кириленко посоветовал гражданам из соображений безопасности удалить мессенджеры и фото,
прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если люди не успевают приехать до этого времени, нужно найти безопасное место и переночевать в Бердянске или Токмаке.
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