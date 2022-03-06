15-летняя украинка отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками на Кубке мира по гимнастике

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Дохе (Катар) прошел этап Кубка мира по гимнастике. 15-летняя украинка Даниэла Батрона показала отличную физическую форму и заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях.



Кроме спортивных свершений, 15-летняя украинка отметилась и гражданской позицией. Во время награждения Батрона отказалась подняться на пьедестал с представительницами России – Викторией Листуновой и Марией Минаевой, выступавшими под нейтральным флагом.







Батрона поднялась на пьедестал отдельно от них.







Отметим, что для россиянок и белорусок эти соревнования стали последними – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за спортивных санкций.

The UB pódium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the 2 Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine ???????????????? pic.twitter.com/ON3arVZosP — FX Choreo ????????‍♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022