15-летняя украинка отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками на Кубке мира по гимнастике
Украинская гимнастка Даниэла Батрона, занявшая третье место в упражнениях на разновысоких брусьях на Кубке мира, отказалась подняться на один пьедестал с россиянами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе (Катар) прошел этап Кубка мира по гимнастике. 15-летняя украинка Даниэла Батрона показала отличную физическую форму и заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях.
Кроме спортивных свершений, 15-летняя украинка отметилась и гражданской позицией. Во время награждения Батрона отказалась подняться на пьедестал с представительницами России – Викторией Листуновой и Марией Минаевой, выступавшими под нейтральным флагом.
Батрона поднялась на пьедестал отдельно от них.
Отметим, что для россиянок и белорусок эти соревнования стали последними – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за спортивных санкций.
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