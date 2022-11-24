"15-летний Андрей не пустил врага в Киев": продюсер фильма "Область героев" Алексей Комаровский рассказал об уникальном формате и съемках фильма

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Фильм состоит из четырех новелл на основе реальных событий. Мы познакомились с историями более 100 героев, затем отобрали 4 истории. В нашем фильме герои говорят исключительно своим голосом, без дикторов, от себя. И они в главных ролях. С помощью кинокадров мы сняли их героические поступки. Это первый фильм, снятый во время войны о войне для кинопроката в столь сжатые сроки", - подчеркнул Комаровский.

По словам автора и генерального продюсера, для сюжета фильма выбрали противоположно разных героев по их историям.

"Кто-то вывозил из оккупации людей, кто-то оперировал детей в полевых условиях и спасал жизнь. Эти четыре новеллы совершенно разные. В фильме есть история, которая меня поразила. Пятнадцатилетний Андрей наводил, как пилот, нашу артиллерию на вражеские войска, двигавшиеся на Киев. Таким образом, он не пустил врага в Киев, также по его наводкам наша артиллерия уничтожила штаб в Макарове. Он герой фильма, одна из новелл о нем", - добавил Комаровский.

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