15 лет заключения получил боевик ДНР, грабивший дома на Херсонщине

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался уроженец города Донецка, который в начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ.

Вместе с россиянами он активно участвовал в оккупации Каховки и разграблении местных жилищ в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления.

"Следуя старшему стрелку вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте. Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсонщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник попал в плен к украинским защитникам в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным:

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения)

ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Злоумышленнику грозит 15 лет заключения.