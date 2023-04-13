15 лет тюрьмы и $250 млн штрафа: в Молдове суд подтвердил приговор ключевому пророссийскому политику Шору
Апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить лидера пророссийской молдавской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества более чем на $250 млн
Об этом сообщила в четверг глава парламентской юридической комиссии, депутат парламента от партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, сообщает издание Newsmaker.
Стамате не уточнила, о каком деле против Шора идет речь, но отметила, что решение Апелляционной палаты окончательно.
"Правосудие наконец взяло верх в нашей стране. Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы. Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или Молдове, все арестованное имущество теперь конфискуют в пользу государства - это 5 млрд леев", - сообщила Стомате.
Она уточнила, что речь идет только об одном деле против Шора, и суды еще должны принять решение по другим.
Президент Мая Санду отреагировала на решение, заявив, что сегодня свершилось правосудие. "Только так правосудие может вернуть свой статус: через правовые решения, наказывая воров и восстанавливая справедливость", – заявила Санду.
Сам Шор сказал, что решение Апелляционной палаты незаконно, и принявшие его судьи скоро окажутся за решеткой.
"Меня это решение совершенно не смущает, мне абсолютно все равно, я не собираюсь подчиняться, это решение отменят ровно на второй день после смены действующего режима", – заявил Шор.
В 2015 году Илана Шора приговорили по делу о "хищении миллиарда" из молдавских банков к 7,5 годам тюремного заключения. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным.
Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывались.
В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле.
- В последние месяцы партия Шора организовывала регулярные массовые антиправительственные протесты в Молдавии. США и Великобритания ввели санкции против него.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное