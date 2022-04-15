15 апреля гумкоридорами удалось эвакуировать более 2,8 тыс. человек

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека.



Из них:

363 человека – из Мариуполя;

2 131 человек - жители Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

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"Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек", - написала она.