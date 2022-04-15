15 апреля гумкоридорами удалось эвакуировать более 2,8 тыс. человек
15 апреля из зоны боевых действий эвакуировано 2 864 человека
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека.
Из них:
- 363 человека – из Мариуполя;
- 2 131 человек - жители Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
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