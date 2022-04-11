15 апреля Джо Байден снова приедет в Польшу, - Белый дом
Президент США во второй раз в течение месяца посетит Варшаву
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сказала Псаки.
- Напомним, Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев.
- 26 марта 2022 г. президент Республики Польша Анджей Дуда встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в варшавском Президентском дворце.
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