Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сказала Псаки.