149 тыс. военных на границе: Резников отрицал заявления РФ об отводе войск
Министр обороны Украины Алексей Резников возразил отведение Россией войск от границы Украины, отметив, что происходит только их передвижение
Об этом Резников сказал в Верховной Раде в час вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
Мы не подтверждаем заявление российской стороны об отводе войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тыс. наземного компонента и вместе с морской и авиационной компонентой их количество составляет около 149 тыс. .", - сказал Резников.
Министр обороны также добавил, что в ближайшие дни количество российских войск, вероятно, увеличится.
"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже взыскана. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек. Так же мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три корабля .Одновременно с учениями армии в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022", - сказал Резников.
В то же время министр подчеркнул, что вероятность полномасштабного вторжения украинское руководство сейчас оценивает как невысокую.
- Напомним, ранее Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границ Украины и из Крыма .
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