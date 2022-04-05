$140 млн и 100 млн чешских крон. Основатели VP Epic Games и поисковика Seznam пожертвовали на благотворительность и украинскую армию
VP Epic Games направили все доходы от игры Fortnite, полученные за период с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную поддержку украинцев, а основатель чешской поисковой системы – на нужды украинского войска
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
VP Epic Games удалось собрать 144 миллиона долларов США. Средства распределены между такими организациями: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.
Эти организации оказывают экстренную помощь, включая медицинскую помощь, продукты питания и питьевую воду, предметы первой необходимости, юридическую помощь и приют в Украине. Также помогают тем, кто был вынужден уехать за границу.
Впоследствии глава Минцифры рассказал о еще одном благотворителе:
"Учредитель чешской поисковой системы Seznam.cz Иво Лукачевич пожертвовал 100 миллионов чешских крон (123 млн грн, - ред.) из своих личных средств на нужды украинской армии. Бизнесмен объяснил, что был в шоке от ужасного террора в Буче".
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