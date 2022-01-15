14 января на фронте: россияне стреляли по украинцам в районе Водяного и Прицепыловки
За прошедшие сутки, 14 января 2022 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе, 1 - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Такая информация приводится в утренней фронтовой сводке за субботу, 15 января 2022 года, передает Еспресо.TV .
Русские и наемники открывали огонь поблизости:
Водяного - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов,
Прицепы - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Согласно официальным данным, "потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет".
Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 15 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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