14 января на фронте: россияне стреляли по украинцам в районе Водяного и Прицепыловки

Такая информация приводится в утренней фронтовой сводке за субботу, 15 января 2022 года, передает Еспресо.TV .



Русские и наемники открывали огонь поблизости:



Водяного - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов,



Прицепы - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Согласно официальным данным, "потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет".

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 15 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.





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