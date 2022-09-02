14 украинских воинов вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По информации штаба, домой вернулись 14 украинских воинов: 10 военных – из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР), четверо – из 30-й ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.

Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.

Как добавил в своем телеграмм-канале журналист Владимир Золкин, ребята из 58-й бригады были в плену с 22 мая, а ребята из 30-й бригады – с 26 мая.

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