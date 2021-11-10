14 украинских писателей расскажут о тех, кто творит Рождество

Ее составительница и автор одного из рассказов – украинская писательница, литературовед и переводчица, проживающая в США – Оксана Лущевская. В сборнике читатель найдет 14 историй современных украинских детских авторов, среди которых Галина Вдовиченко, Сергей Осока, Екатерина Михалицына, Владимир Аренев, Валентина Вздульская, Христя Венгринюк и другие. Иллюстрации в сборник сделала художница и писательница Инна Масляк. Кстати, одна из ее книг в этом году вошла в LonglistWorldIllustrationAwards2021 в Лондоне.

"Кто творит Рождество" увидит свет уже в декабре. Издание содержит рассказы о людях, которые благодаря своим профессиям из года в год помогают поддерживать и формировать украинские праздничные традиции. А еще здесь речь идет о тех, кто делает добро на праздники и не только.

"Идея создать книгу, – говорит Оксана Лущевская, – возникла при чтении британского журнала The Simple Things, издаваемого инди-издательством The Iceberg Press. В одной статье речь шла о локальности и нескольких творивших атрибутику Рождества. И еще говорилось о том, как их поддержать, собственно, где приобрести их продукцию.Идея поддержки локального популярна и в США, где я живу с 2004 года. искать что-то в заокеании – посмотрите в свой двор.Вот, собственно, поддержка локальности в США и Великобритании – это сознательный must.Нам, в Украине, нужно активно заимствовать это понятие сознательного уважения нашей локальности.И всячески поддерживать украинских создателей и производителей. Эта книга «Кто творит Рождество» особенная тем, что для нее писали лучшие украинские авторы об украинских создателях Рождества и об ощущении праздничности по-украински. И от этого чувства у меня, по словам Ивана Малковича, в сердце – коляда. Думаю, что когда читатели будут читать книгу, то им тоже будет так празднично, как мне».