14 стран ЕС разрешили въезд для украинских туристов из-за ослабления COVID-ограничений
В рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, 14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиа с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Внешнеполитическое ведомство напомнило, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.
"Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест ", - отметили в МИД Украины.
Конкретные условия въезда в каждую отдельную страны могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД. С ответами на часто задаваемые вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке .
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