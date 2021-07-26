14 стран ЕС разрешили въезд для украинских туристов из-за ослабления COVID-ограничений

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиа с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

"Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест ", - отметили в МИД Украины.

Конкретные условия въезда в каждую отдельную страны могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД. С ответами на часто задаваемые вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке .