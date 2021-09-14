14 сентября в Киеве метро будет работать на час дольше из-за футбола

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.



Причина: проведение на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Бенфика".



В метро предупреждают, что возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".



"Призываем придерживаться масочного режима", - призвали в пресс- служба.

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