14 сентября в Киеве метро будет работать на час дольше из-за футбола
В ночь с 14 на 15 сентября работа метрополитена в Киеве будет продлена на 1 час
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Причина: проведение на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Бенфика".
В метро предупреждают, что возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
"Призываем придерживаться масочного режима", - призвали в пресс- служба.
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