44 государства и международные организации: Кулеба объявил список участников "Крымской платформы"

Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге.

"23 августа учредителями " Крымской платформы " станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и ЕС", - сказал министр.

На саммите будут президенты таких стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета.

На уровне премьеров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Швейцария и Чехия пришлют глав парламентов.

14 государств будут представлены на уровне глав МИД: Германия, Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Великобритания и Португалия пришлют министров обороны.

США будут представлены министром транспорта.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Еврокомиссию будет представлять вице-президент, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

7 стран будут представлены на уровне послов - это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова. Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.