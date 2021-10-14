14 октября украинцы празднуют День защитников и защитниц
В четверг, 14 октября, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины
Об этом передает Еспресо.TV.
День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, который отмечается 14 октября. Начат 14 октября 2014 президентским указом. 14 июля 2021 Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.
Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был введен в христианство в X веке и имеет под собой событие, которое произошло в древнем Константинополе. Когда город был окружен, то под церковным сводом на службе во Влахернском храме появилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов, пророков и апостолов и накрыла верующих своим омофором. Это видение возвестило победу. С тех пор Покрова ассоциируется с покровительством и защитой от врага как видимого, так и невидимого.
Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большой совет, на котором выбирали гетмана. Запорожские казаки имели на Сечи церковь в честь Покрова.
Не случайно и днем создания Украинской повстанческой армии в 1942 году был избран праздник Покрова.
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