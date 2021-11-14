14 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинские санитарные автомобили и тяжело ранили водителя
В воскресенье, 14 ноября, российские оккупационные войска обстреляли санитарные автомобили ВСУ и ранили водителя
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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