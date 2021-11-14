14 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинские санитарные автомобили и тяжело ранили водителя

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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