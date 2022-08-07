14 лет назад РФ начала войну против Грузии: МИД Украины требует деоккупации захваченных территорий
Сегодня, 7 августа, исполняется четырнадцать лет после начала вооруженной агрессии РФ против Грузии
МИД Украины напомнил об этой вооруженной агрессии РФ.
"Через почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ", - написали в ведомстве.
Также в МИД добавили, что не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 начала полномасштабную войну против Украины.
"Убеждены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести наисусь" – пишут наши дипломаты.
- Напомним, журналист Виталий Портников считает , что Россия планирует вторжение в Грузию и Казахстан.
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