14 лет назад РФ начала войну против Грузии: МИД Украины требует деоккупации захваченных территорий

МИД Украины напомнил об этой вооруженной агрессии РФ.

"Через почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ", - написали в ведомстве.

Также в МИД добавили, что не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 начала полномасштабную войну против Украины.

"Убеждены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести наисусь" – пишут наши дипломаты.

Напомним, журналист Виталий Портников считает , что Россия планирует вторжение в Грузию и Казахстан.

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