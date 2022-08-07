English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией 14 лет назад РФ начала войну против Грузии: МИД Украины требует деоккупации захваченных территорий

14 лет назад РФ начала войну против Грузии: МИД Украины требует деоккупации захваченных территорий

7 августа, 2022 воскресенье
11:31
война с Россией

Сегодня, 7 августа, исполняется четырнадцать лет после начала вооруженной агрессии РФ против Грузии

МИД Украины напомнил об этой вооруженной агрессии РФ.

"Через почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ", - написали в ведомстве.

Также в МИД добавили, что не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 начала полномасштабную войну против Украины.

"Убеждены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести наисусь" – пишут наши дипломаты.

  • Напомним, журналист Виталий Портников считает , что Россия планирует вторжение в Грузию и Казахстан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Грузия
Читайте также:
5 августа, 2022 пятница
Во время обыска пытался застрелить работников СБУ: экс-замглаве разведки сообщили о подозрении в госизмене
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
6 августа, 2022 суббота
Британская разведка назвала направление, на котором развернется новая фаза войны РФ против Украины
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
7 августа
11:58
Казнь "азовцев" в Оленовке была спецоперацией РФ против поставок оружия Украине, - разведка
11:49
За неделю военные контрразведчики СБУ ударными дронами уничтожили 9 единиц вражеской техники
11:32
На Кубе вспыхнул масштабный пожар из-за попадания молнии в нефтебазу, пострадало более 120 человек
11:25
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидирован подполковник ФСБ РФ, - офицер ВСУ Штефан
11:20
Google заблокировал YouTube-канал госкорпорации "Ростех", - росСМИ
11:17
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Если Путин думает, что переиграет Эрдогана – он ошибается, – генерал-майор СБУ Ягун
11:06
В Украине ликвидировали российского майора полиции в запасе, - офицер ВСУ Штефан
11:05
Израиль обезвредил еще одного лидера "Исламского джихада" в секторе Газа
10:59
У Зеленского просят Шольца способствовать передаче Украине большего количества современного оружия
10:45
В МВД назвали единственную область, избежавшую российских ракетных ударов
10:45
Инфографика
Около 42,2 тыс. военных, 1805 танков и 750 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:44
Утром россияне обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева, - Ким
10:41
Эксклюзив
Россияне боятся контрнаступления ВСУ, поэтому перебрасывают силы с Востока на Юг, хоть Изюм и важный город, - Згурец
10:25
Экс-вице-премьера РФ Чубайса выписали из больницы в Италии, - La Repubblica
10:23
Делегация из Литвы прибыла на Тайвань
10:15
Обновлено
Под утро враг обстрелял несколько районов Харькова
10:00
Эксклюзив
Глен Грант
Нужно сломать российский дух, чтобы они бросились бежать, и передать им прощальное поздравление с HIMARS, - полковник Глен Грант
09:54
Обновлено
Косово
Задержанную по подозрению в шпионаже в Косово российскую журналистку отпустили, - росСМИ
09:52
Эксклюзив
Враг массированно наносит артиллерийские удары по Авдеевке, - боец "Легиона Свободы" Морозов
09:51
В Северодонецке вместо современных больниц и школ – техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай
09:50
Инфографика
евро
Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
09:27
Победитель НБА продал чемпионские кольца для поддержки Украины
09:25
На фото Вооруженные силы Украины
Зеленский и Залужный поздравили Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником
09:03
Россияне начали в ОРДЛО новую волну принудительной мобилизации, - разведка
08:55
путин шойгу автомат
Разведка Британии рассказала о чистках, которые Путин устроил среди генералов за провалы в Украине
08:43
За сутки россияне убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донбасса, - Кириленко
08:30
Запад предупредил Эрдогана о негативных последствиях сближения с Россией, - FT
08:24
Россияне обстреляли Никопольский район 60 снарядами из "градов", - Резниченко
08:20
Эксклюзив
Глен Грант
Лучший способ победить россиян – это окружить и создать котел, – военный эксперт Глен Грант
08:02
7 августа из портов Одесщины отправится еще четыре судна с зерном
08:00
"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть благотворительный матч украинцев в Италии
07:45
Ответ на петицию: Зеленский поручил Залужному рассмотреть вопрос увеличения ПВО в Харьковской области
07:20
На Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси россияне развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны, - Генштаб
06:55
РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой, - Институт исследования войны
06:40
Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, - Энергоатом
06:19
Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 7 августа
04:01
Венгрия – это маленькая Россия, - теннисист Стаховский
03:15
Украину продолжают терроризировать угрозами ракетной опасности, - ОК "Юг"
02:49
Россия пыталась наступать на направлении Васильков – Благодатное, но с потерями отступила
02:39
Украинская артиллерия уничтожила 4 ЗРК С-300 и 1 "Панцирь-С1" россиян на Юге Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV