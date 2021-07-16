137 видов сырья полезных ископаемых СНБО возьмет под "особый контроль"

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Определены 137 видов сырья полезных ископаемых, которые сегодня будут под особым контролем государства, они будут по другим процедурам - более придирчивым со стороны государства - выдаваться эти лицензии", - сказал Данилов.

Он добавил, что лицензии, которыеимеют компании на добычу меди, есть в Украине, а ни одного килограмма меди в Украине не добывается.

"Этим решением все будет подвергаться контролю. Также усилят определенные процессы с учетом того, что с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные средства через определенный период времени, как заработает эта система", - сказал Данилов.