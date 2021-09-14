135 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса за сутки

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 54 523 человека, завершили вакцинацию - 80 700 человек.



В течение суток работали 300 бригад, 1004 пункты прививки, 353 центры.



С начала кампании привито 5961265 человек, из них получили одну дозу - 5961263 человека, две дозы - 4884904 человека. Всего сделать 10846167 прививок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb