135 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса за сутки
13 сентября 135223 человека привились против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 54 523 человека, завершили вакцинацию - 80 700 человек.
В течение суток работали 300 бригад, 1004 пункты прививки, 353 центры.
С начала кампании привито 5961265 человек, из них получили одну дозу - 5961263 человека, две дозы - 4884904 человека. Всего сделать 10846167 прививок.
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